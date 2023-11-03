4 Tentara Israel Tewas di Gaza, Total Jadi 335 Tentara Meninggal dalam Pertempuran

ISRAEL - Militer Israel mengatakan empat tentara lainnya tewas menyusul bentrokan terbaru dengan kelompok bersenjata Palestina di Jalur Gaza.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah bergerak maju ke bagian utara wilayah yang terkepung. Seorang juru bicara juga mengklaim bahwa mereka telah mengepung wilayah sekitar Kota Gaza.

Sebelum pengumuman pada Jumat (3/11/2023), tentara Israel telah melaporkan sedikitnya 19 tentara Israel tewas sejak mereka melakukan serangan darat di Jalur Gaza.

Secara keseluruhan, sejak perang dimulai pada 7 Oktober, lebih dari 335 tentara tewas dalam pertempuran tersebut.

Tentara mengatakan pasukan darat dan tank bentrok dengan sel-sel teror Hamas di Jalur Gaza utara semalam, menewaskan puluhan agen. The Times of Israel menyebut itu adalah pertempuran tengah malam yang intens dan kacau yang berlangsung selama lebih dari tiga jam setelah penyergapan yang menargetkan tentara dari Batalyon 13 Golani.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (2/11/2023) pagi, pasukan IDF dari Brigade Infanteri Golani telah mengambil bagian dalam “pertempuran berkepanjangan” melawan teroris Hamas yang menembakkan rudal, meledakkan alat peledak, dan melemparkan granat ke arah pasukan.