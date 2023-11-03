5 Fakta Kasus Cacar Monyet, Tracing Diperketat, Vaksinasi Digulirkan

JAKARTA - Penyakit cacar monyet atau monkeyfox mulai merajalela di Jakarta. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah pencegahan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Awasi Ketat Kelompok Rawan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memerintahkan Dinas Kesehatan serta jajarannya untuk mengawasi ketat kelompok yang rawan menularkan penyakit cacar monyet.

"Sekali lagi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan tracing ketat terhadap kelompok-kelompok tertentu," ujar Heru di usai meninjau rehabilitasi kantor Kelurahan Palmeriam, Kamis 2 November 2023.

2. Tracing Cegah Penyebaran Meluas

Heru Budi meminta kepada jajarannya untuk melakukan tracing guna mencegah penyebaran cacar monyet semakin meluas.

"Maka di Jakarta kita tracing terus," kata Heru.

3. Cacar Monyet Jadi Perhatian Serius

Heru Budi menegaskan, bahwa kenaikan kasus cacar monyet di Jakarta sebagai hal yang harus menjadi perhatian serius.

"Meningkatpun ada yang memang harus divaksin, ada yang memang terindikasi, semuanya kita lokalisir," ujar Heru Budi.

4. Vaksinasi

Heru Budi mengatakan, vaksinasi akan terus ditingkatkan. Ia pun memastikan perihal cakupan vaksin cacar monyet.

"Ya mereka (suspek) akan kita berikan vaksinasi. Nanti ada Dinas Kesehatan yang menangani prosesnya," kata Heru Budi.