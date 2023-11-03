Gempa M5,3 Guncang Enggano Bengkulu, Ini Analisia BMKG

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,3 guncang Enggano Bengkulu, Jumat 03 November 2023, pukul 12.52 WIB.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,67° LS; 101,90° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 85 Km arah barat laut Enggano, Bengkulu pada kedalaman 31 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang tersubduksi kebawah lempeng Eurasia," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Sementara itu, gempabumi ini dirasakan di Enggano, Kota Bengkulu, dan Seluma dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Liwa, dan Empat Lawang II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).