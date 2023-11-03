Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Angkot Berisi Jeriken Terbakar Lalu Tabrak Pagar Rumah

Jimi Irawan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:12 WIB
Angkot Berisi Jeriken Terbakar Lalu Tabrak Pagar Rumah
Angkot berisi jeriken hangus terbakar lalu tabrak pagar rumah. (iNews/Jimi Irawan)
LAMPUNG UTARA - Sebuah minibus angkutan umum (angkot) hangus terbakar setelah menabrak pagar rumah di Jalan Sriwijaya, Kotabumi, Lampung Utara, Jumat (3/11/2023) pagi tadi. Akibat kejadian itu, sang sopir angkot mengalami luka bakar pada bagian lengan.

Insiden ini bermula saat sopir angkot, Ridwan, hendak menuju pasar mencari penumpang.

"Tiba-tiba hilang kendali menabrak pagar rumah warga, seketika mobil langsung terbakar dan menghanguskan mobil tersebut," kata Awari Darwin warga setempat yang menyaksikan insiden itu.

Diduga sebelum menabrak pagar rumah, percikan api muncul dari mesin mobil.

"Sang sopir kemudian panik langsung lompat dari mobil kemudian mobil menabrak pagar rumah dekat dengan lokasi kejadian, " kata Darwin.

Dalam sekejap api membesar dan membakar seluruh badan mobil yang di dalamnya terdapat dua jeriken minyak yang baru diisi sopir.

"Melihat api terus membesar warga sekitar bersama-sama menarik mobil ke tepi jalan karena ditakutkan membakar kabel listrik dan rumah, " ujar dia.

Kaur Identifikasi Forensik Polres Lampung Utara, Bripka Untung, mengatakan pihaknya tengah mengidentifikasi mobil tersebut.

"Soal penyebabnya masih kita selidiki dan memintai keterangan sopir," ujar Bripka Untung.

