HOME NEWS NUSANTARA

Tanam Mangrove, Pandawa Ganjar Ajak Warga Nunukan Rawat Kelestarian Lingkungan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:16 WIB
Tanam Mangrove, Pandawa Ganjar Ajak Warga Nunukan Rawat Kelestarian Lingkungan
Pandawa Ganjar ajak warga di Desa Ujang Fatima, Pulau Nunukan tanam mangrove (Foto: Ist)
A
A
A

 

NUNUKAN - Pandawa Ganjar, sukarelawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kegiatan penanaman mangrove di Wisata Mangrove.

Mereka berkomitmen melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat luas. Kali ini, dilakukan bersama warga di Desa Ujang Fatima, Pulau Nunukan, Kalimantan Utara.

Mangrove merupakan jenis tumbuhan pantai yang secara spesifik tumbuh subur di sepanjang pantai beriklim tropis dan sub tropis serta terlindungi dengan membentuk formasi.

Selain itu, Mangrove juga memiliki nilai ekologis yang cukup besar sebagai barrier menjaga kestabilan daerah pesisir pantai dari abrasi dan berperan mengurangi global warming.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Pandawa Ganjar Kalimantan Utara Nur Ghina Muslimah, kegiatan penanaman mangrove merupakan salah satu bentuk komitmen Pandawa untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setidaknya ada puluhan pemuda setempat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Kami rangkul semua anak muda di sini untuk bisa ikut dan peduli terhadap lingkungan," kata Nur dalam siaran persnya, Jumat (3/11/2023).

Nur pun mengajak para warga di Desa Ujang Fatima itu untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama mangrove yang ada di pantai.

"Kami berusaha membuktikan kepada masyarakat akan peduli kepada lingkungan dan masyarakat," ujarnya.

