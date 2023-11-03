Bocah 13 Tahun Asal Bandung Barat Hilang di Sungai Citarum saat Bermain Rakit

BANDUNG BARAT - Seorang bocah dilaporkan hanyut di Sungai Citarum, Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Kamis (2/11/2023) siang saat bermain rakit bersama teman-temannya.

Bocah tersebut diketahui bernama Rapi Febriano (13), warga Kampung Pareang Kolot RT 01/04 Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, KBB. Hingga kini bocah tersebut masih hilang dan belum ditemukan.

Kepala Dusun IV Desa Mandalasadi Wisnu mengatakan, peristiwa hilangnya seorang bocah itu bermula saat Rapi dan kelima temannya bermain di Sungai Citarum sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menaiki rakit di permukaan air sungai yang dalam dan berarus deras.

"Menurut keterangan teman-temannya, jam 11.00 WIB mereka ke lokasi itu niatnya mau main pakai rakit, hanya korban loncat dari rakit," terang Kadus IV Desa Mandalasari, Wisnu saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).

Setelah lompat ke sungai, korban kemudian terbawa arus deras. Rapi sempat melambaikan tangannya hanya saja teman-temannya yang menyaksikan peristiwa itu tidak ada yang berani menolong Rapi karena kedalaman dan arus Sungai Citarum yang cukup deras.

"Korban sempat dicari usai lompat dari rakit. Sekitar jam 15.00 WIB, warga dan keluarga baru menerima laporan dari teman-temannya. Usai mendapat laporan dari teman korban, warga dan pihak Polsek Cipatat langsung ke lokasi," terang Wisnu.