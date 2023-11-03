Warga Garut Gempar Temukan Pria Lansia Gantung Diri

Pria lansia gantung diri di Garut, Jawa Barat. (Ist)

GARUT - Warga Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, digemparkan dengan peristiwa bunuh diri, Jumat (3/11/2023). Seorang pria berinisial IM (75) ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di halaman rumahnya, Kampung Senin, Kelurahan Jayawaras.

Kapolsek Tarogong Kidul, Kompol Alit Kadarusman mengatakan, jenazah lansia tersebut ditemukan oleh warga yang hendak menuju salah satu pesta pernikahan. Penemuan jenazah ini sontak membuat geger masyarakat sekitar.

"Sekitar pukul 08.00 WIB pagi, saksi melihat korban tewas dalam keadaan menggantung pada atap halaman rumah dengan seutas tali. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada para tetangga dan aparat kepolisian," kata Kompol Alit Kadarusman.

Petugas Polsek Tarogong Kidul kemudian melakukan olah TKP di sekitar rumah IM. Sementara petugas lainnya memeriksa kondisi luar jenazah.

"Korban meninggal dunia akibat tali yang mencekik lehernya," ujarnya.

Dari olah TKP, petugas menemukan seutas tambang putih yang terikat pada bagian kayu atap teras rumah. Tali tambang ini digunakan IM untuk mengakhiri hidup.

"Ditemukan pula empat tumpukan batu bata di bawah posisi korban yang gantung diri. Sementara dari pemeriksaan fisik jenazah, tidak ditemukan adanya luka lain selain bekas jeratan tali pada leher," ucapnya.