HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ada Deklarasi Perang, Pemimpin Hizbullah Putuskan Mundur dari Perang Habis-habisan Israel Atas Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |11:31 WIB
Tak Ada Deklarasi Perang, Pemimpin Hizbullah Putuskan Mundur dari Perang Habis-habisan Israel Atas Gaza
Pemimpin Hizbullah putuskan mundur dari perang Israel dan Hamas (Foto: BBC)
A
A
A

GAZA - Pemimpin Hizbullah mengambil waktu untuk menanggapi pertumpahan darah selama sebulan terakhir yang telah mengubah Timur Tengah (Timteng) menjadi tempat yang memanas.

Dan ketika Hassan Nasrallah berbicara, apa yang tidak dia katakan sama pentingnya dengan apa yang dia katakan.

Tidak ada deklarasi perang habis-habisan terhadap Israel. Setidaknya, tidak sekarang.

Hanya sedikit orang di Lebanon yang mengharapkan hal ini terjadi.

Nasrallah tahu bahwa negara ini tidak mempunyai keinginan untuk kembali berperang dengan negara tetangganya yang kuat. Yang terakhir terjadi pada 2006.

Masyarakat Lebanon mempunyai cukup banyak masalah, dengan perekonomian yang hancur dan sistem politik yang bangkrut.

Hal ini merupakan pencegahan yang kuat, bersamaan dengan dua kapal induk Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini dikerahkan ke Mediterania timur.

Hassan Nasrallah berpidato di depan unjuk rasa yang terpisah - ribuan orang - melalui tautan video dari lokasi yang dirahasiakan.

Halaman:
1 2 3
      
