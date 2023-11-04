Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Klaim Ada Markas Besar Hamas di Bawah RS, Israel Kembali Bombardir RS di Gaza Tewaskan 13 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:51 WIB
Klaim Ada Markas Besar Hamas di Bawah RS, Israel Kembali Bombardir RS di Gaza Tewaskan 13 Orang
Israel kembali bombardir rumah sakit di Gaza dan menewaskan 13 orang (Foto: Reuters)
GAZA - Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan setidaknya 13 orang tewas dalam ledakan di luar rumah sakit terbesar di Kota Gaza.

BBC Verify telah memverifikasi video grafis yang menunjukkan orang-orang yang terluka parah dan mungkin tewas tergeletak di luar rumah sakit.

Militer Israel telah mengkonfirmasi bahwa mereka menabrak sebuah ambulans yang dikatakan digunakan oleh agen Hamas.

Namun tidak disebutkan di mana serangan udara itu terjadi.

“Sebuah pesawat IDF menyerang sebuah ambulans yang diidentifikasi oleh pasukan digunakan oleh sel teroris Hamas di dekat posisi mereka di zona pertempuran,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

Sejumlah pejuang Hamas dilaporkan telah terbunuh. Hamas diduga memindahkan militan dan senjata dengan ambulans, namun belum memberikan bukti mengenai hal ini.

“Kami menekankan bahwa daerah ini adalah zona pertempuran. Warga sipil di daerah tersebut berulang kali diminta untuk mengungsi ke arah selatan demi keselamatan mereka sendiri,” tambahnya.

