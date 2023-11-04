Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Jatuh ke Laut saat Hujan, ABK KM Millenium Jaya Ditemukan Tewas

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:47 WIB
Jatuh ke Laut saat Hujan, ABK KM Millenium Jaya Ditemukan Tewas
Evakuasi jenazah korban tenggelam. (Foto: Indirra Arri)
DENPASAR - Seorang ABK Kapal Motor Milenium Jaya 6 terjatuh dari kapal di sekitar dermaga barat Pelabuhan Benoa, Sabtu (4/11/2023) pagi. Usai dilakukan pencarian oleh Tim Basarnas, korban ditemukan tewas di kedalaman air 5 meter.

Informasi yang diterima Kantor Sar Denpasar, identitas korban atas nama Lukman Hakim (34). Sebelumnya sekitar pukul 04.00 Wita turun hujan cukup deras di lokasi kejadian dan di waktu bersamaan korban terbangun dari tidurnya di KM Milenium Jaya 6. Namun nahas, tiba-tiba Lukman terjatuh ke laut.

 BACA JUGA:

“Sempat dilakukan pencarian oleh rekannya namun tidak membuahkan hasil. Segera setelah mendapatkan laporan, diberangkatkan 8 personel menuju lokasi,” ucap Kepala Seksi Operasi Dan Siaga Kantor Sar Denpasar I Wayan Suwena, Sabtu.

Suwena melanjutkan, persiapan pencarian dilaksanakan pada pukul 08.25 Wita bersama unsur SAR lainnya dari TNI AL Pos Pelabuhan Benoa, Polair Polda Bali, Polsek KP3 Benoa, KSOP Benoa, Pelindo, agen kapal, tim medis RSUP Sanglah, dan masyarakat setempat.

BACA JUGA:

Pelajar 13 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Usai Bermain Sepak Bola 

Penyisiran sorti pertama dengan menggunakan rubber boat dimulai pada pukul 08.55 Wita, kurang lebih setelah 1 jam lebih 10 menit korban ditemukan tewas di kedalaman lima meter. Posisi jenasahnya tepat berada di bawah kapal.

(Qur'anul Hidayat)

      
