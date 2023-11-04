Ketahuan Pacaran, Santriwati di Bandar Lampung Dianiaya Pemilik Ponpes Pakai Kayu

BANDAR LAMPUNG - Pemilik sebuah pondok pesantren (ponpes) di Bandar Lampung diduga telah melakukan penyiksaan terhadap salah seorang santriwati. Akibatnya, santriwati tersebut mengalami sejumlah luka di tubuhnya.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, tak hanya pemilik ponpes, 8 santriwati lainnya diduga juga turut menyiksa korban atas perintah sang pemilik ponpes.

Dari beberapa video yang diterima pada Jumat (3/11/2023), santriwati berinisial A (15) tengah diobati oleh keluarganya. Remaja putri itu terlihat menangis dan merintih kesakitan saat luka-lukanya diobati.

Dikonfirmasi terkait itu, A menceritakan penyebab dirinya dianiaya oleh pemilik ponpes bernama Harmawati pada Rabu (25/10) lalu.

"Iya waktu itu saya pergi dengan teman cowok saya ke pantai, saya dijemput. Terus waktu pulang sampai pondok jam lima sore itu, Ibu Harmawati sudah nunggu. Terus nanya dari mana dan langsung pukulin saya," ujar A, Jumat (3/11) malam.

A menuturkan, tak hanya Harmawati, namun ada 8 santriwati lain yang juga memukulinya. Menurut A, mereka masing-masing memukulinya dengan sebilah kayu.

"Teman ada sekitar 8 itu ikut mukulin juga, itu perintah Ibu Harmawati. Pakai kayu saya disabetin mulai dari kepala, badan, tangan. Sekujur tubuh pokoknya," kata dia.

Usai mendapatkan perlakuan tersebut, A disuruh mandi. Sementara pemilik ponpes menghubungi orang tua A.