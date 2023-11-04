Beraksi 14 Kali, Pelaku Ganjal ATM di Jambi Akhirnya Ditangkap!

JAMBI - Tim Opsnal Polsek Jambi Timur terus mengembangkan kasus tiga orang pelaku spesialis pencurian uang dengan modus ganjal ATM (anjungan tunai mandiri).

Dari hasil pemeriksaan, ternyata mereka sudah melakukan aksinya belasan kali di kawasan Kota Jambi.

"Setelah kita periksa, spesialis ini telah beraksi sebanyak 14 kali di Kota Jambi," ujar Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumika Putra, Sabtu (4/11/2023).

Tidak hanya itu, mereka adalah residivis semua. "Ketiganya merupakan residivis kasus yang sama di Pekanbaru," ujarnya.

Seolah tidak kapok, sindikat pencurian dengan pemberatan ini mengulang aksinya lagi di Kota Jambi.

"Setelah keluar dari penjara, mereka ini langsung ke Kota Jambi dan melakukan aksinya lagi dengan modus mengganjal ATM yang ditemuinya," tutur Kapolsek.

Dari catatan yang didapat, 14 kali aksinya di Kota Jambi terdiri dari 10 kali di Kecamatan Jambi Timur dan 4 kali di Kecamatan Jelutung.

"Bila dijumlahkan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Korban terakhir mengalami kerugian sebesar Rp20 juta lebih," ujar Yumika.