Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beraksi 14 Kali, Pelaku Ganjal ATM di Jambi Akhirnya Ditangkap!

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:00 WIB
Beraksi 14 Kali, Pelaku Ganjal ATM di Jambi Akhirnya Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAMBI - Tim Opsnal Polsek Jambi Timur terus mengembangkan kasus tiga orang pelaku spesialis pencurian uang dengan modus ganjal ATM (anjungan tunai mandiri).

Dari hasil pemeriksaan, ternyata mereka sudah melakukan aksinya belasan kali di kawasan Kota Jambi.

"Setelah kita periksa, spesialis ini telah beraksi sebanyak 14 kali di Kota Jambi," ujar Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumika Putra, Sabtu (4/11/2023).

Tidak hanya itu, mereka adalah residivis semua. "Ketiganya merupakan residivis kasus yang sama di Pekanbaru," ujarnya.

Seolah tidak kapok, sindikat pencurian dengan pemberatan ini mengulang aksinya lagi di Kota Jambi.

"Setelah keluar dari penjara, mereka ini langsung ke Kota Jambi dan melakukan aksinya lagi dengan modus mengganjal ATM yang ditemuinya," tutur Kapolsek.

Dari catatan yang didapat, 14 kali aksinya di Kota Jambi terdiri dari 10 kali di Kecamatan Jambi Timur dan 4 kali di Kecamatan Jelutung.

"Bila dijumlahkan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Korban terakhir mengalami kerugian sebesar Rp20 juta lebih," ujar Yumika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement