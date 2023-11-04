Korsleting Diduga Jadi Penyebab Angkot Meledak dan Terbakar di SPBU Sukabumi

SUKABUMI - Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di SPBU 34.431.21 yang terbakar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menyimpulkan penyebab kejadian ledakan hingga menyebabkan angkutan kota (angkot) dan dispenser pengisian BBM terbakar berasal dari korsleting listrik kendaraan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan, dari rekaman CCTV SPBU terlihat operator sedang melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada mobil angkot, seketika api muncul dari dalam kendaraan dan semakin membesar.

"Terbakarnya kendaraan diduga terjadi karena korsleting pada kendaraan dan bukan karena hal lain termasuk telepon genggam atau handphone. Saat kendaraan terbakar, petugas SPBU dengan sigap dan tanggap memadamkan api pada mobil tersebut," ujar Eko kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (3/11/2013).

Namun dengan menggunakan 8 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 2 Alat Pemadam Api Berat (APAB), lanjut Eko, api terus membesar dan sulit dipadamkan. Lalu upaya lain juga dilakukan petugas SPBU dengan menghubungi pemadam kebakaran Kota Sukabumi.

"Api dapat padam pada pukul 08.20 WIB dengan bantuan enam mobil damkar. Untuk sementara SPBU 34.431.21 belum bisa beroperasi dan juga akan dilakukan proses investigasi lebih lanjut. Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polsek Baros terkait insiden terbakarnya mobil angkot di SPBU," tambah Eko.

Lebih lanjut Eko mengatakan, untuk sementara masyarakat dapat melakukan pengisian BBM di SPBU alternatif terdekat yaitu di SPBU 34.431.07 atau 34.431.11. Dan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan kendaraan secara berkala, termasuk sebelum mengisikan BBM pada kendaraan.