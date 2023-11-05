6 Negara yang Putuskan Hubungan Atau Tarik Dubesnya dari Israel karena Konflik Gaza

JAKARTA – Pengeboman tanpa henti dan serangan membabi buta militer Israel terhadap fasilitas dan warga sipil di Gaza sejak sebulan lalu telah memicu kecaman keras dari kutukan dari dunia internasional. Beberapa negara bahkan memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya atau menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes terhadap kebiadaban pasukan Zionis di Gaza.

Berikut beberapa negara yang telah memutus hubungan atau menarik duta besarnya dari Israel.:

1. Bolivia

La Paz pada 31 Oktober menyatakan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel atas serangan negara Zionis itu ke Jalur Gaza dan kematian ribuan warga sipil Palestina. Bolivia sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menuduh Israel melakukan pelanggaran hukum internasional.

“Bolivia “memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Israel sebagai penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang terjadi di Jalur Gaza,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Bolivia Freddy Mamani pada konferensi pers pada Selasa, 31 Oktober.

Negara Amerika Selatan itu sebelumnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2009 di bawah pemerintahan Presiden sayap kiri Evo Morales, juga sebagai protes terhadap tindakan Israel di Gaza. Pada 2020, pemerintahan Presiden sementara sayap kanan Jeanine Anez membangun kembali hubungan dengan Tel Aviv.