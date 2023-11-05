Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Warga Karangmojo Ditemukan Gantung Diri di Pohon Alpukat, Ini Penyebabnya

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:06 WIB
Warga Karangmojo Ditemukan Gantung Diri di Pohon Alpukat, Ini Penyebabnya
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Warga Dusun Candi 6, Kalurahan jatiayu Kecamatan karangmojo Kabupaten Gunungkidul Minggu (5/11/2023) pagi geger. Salah satu warganya yang bernama WG (43) ditemukan tewas gantung diri di pohon alpukat belakang rumahnya.

Kapolsek Karangmojo, Kompol Agus Sunarno mengatakan bahwa aksi gantung diri tersebut diketahui oleh tetangga yang tengah pergi ke belakang rumah.

Saat itu tetangga WG baru saja selesai berbelanja dan hendak memasak. Ketika hendak mengambil air, tetangga WG kemudian pergi ke belakang rumah.

Dia kaget karena mendapati WG tergantung di pohon alpukat di belakang rumah WG. "Tetangga WG kaget. Wong yang bersangkutan sudah tergantung tak bergerak di pohon alpukat," ujarnya

Tetangga WG kemudian berteriak memanggil anak dari WG dan menyuruhnya memberitahukan peristiwa tersebut ke tetangga.

Salah satu pamong dusun setempat melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Karangmojo. Sejurus kemudian polisi bersama petugas Puskesmas datang ke lokasi kejadian untuk pemeriksaan.

Halaman:
1 2
      
