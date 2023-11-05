Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ibu dan Anak Asal Subang Meninggal Dunia Usai Terlibat Kecelakaan dengan Bus Pariwisata di Lembang

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |01:31 WIB
Ibu dan Anak Asal Subang Meninggal Dunia Usai Terlibat Kecelakaan dengan Bus Pariwisata di Lembang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
BANDUNG BARAT - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (4/11/2023)) siang. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor dengan bus pariwisata. Ibu dan anak meninggal dunia dalam peristiwa itu.

"Kecelakaan lalulintas ini tepatnya terjadi di depan Sendik BRI sekitar pukul 12.30 WIB saat cuaca cerah dan kondisi jalan raya ramai lancar," ungkap Kanit Lantas Polsek Lembang, AKP Asep Ratman saat dihubungi, Sabtu (4/11/2023).

Dia mengungkapkan, kecelakaan maut itu bermula ketika sepeda motor Yamaha Nmax plat nomor polisi T 3129 ZK yang dikemudikan Sri Desi Handrayani berjalan beriringan dengan sebuah bus pariwisata Bintang Tiga plat nomor F 7507 AC dari arah Lembang menuju Subang. Saat itu sepeda motor ditumpangi tiga orang, termasuk bocah berusia 7 tahun.

Diduga karena berjalan terlalu ke tengah, sepeda motor menyenggol bus dari sebelah kiri yang membuat kecelakaan tak bisa dihindarkan. Sepeda motor lalu terjatuh ke jalan, yang seorang anak berusia 7 tahun yang dibonceng pengendara motor terlindas roda bus bagian belakang dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Saat ditolong ke Klinik Sespim, penumpang sepeda motor sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujar Asep.

Selain menimpa bocah 7 tahun, insiden ini juga menyebabkan seorang penumpang lainnya meninggal dunia saat dalam penanganan di rumah sakit.

