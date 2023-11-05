Nahas! Pekerja PLTU Keban Agung Alami Kecelakaan Kerja, Tewas di Tempat

BATURAJA - Seorang pekerja proyek PLTU Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Ogan Komering Ulu (OKU), alami kecelakaan kerja hingga tewas di tempat, pada Sabtu sore (4/11/2023).

Informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui bernama Dio (19), warga Kabupaten Lampung Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit di Kota Baturaja, namun nyawanya tak terselamatkan.

BACA JUGA:

"Itu adik saya, dia mengalami kecelakaan kerja," ucap Edi, kakak korban.

Korban sendiri tewas mengenaskan, belum diketahui pasti penyebab korban tewas, namun informasi dari beberapa saksi mata, korban tewas diduga terkena sebatan seling atau besi hingga terjatuh dari ketinggian.

BACA JUGA:

"Korban ini diduga terkena sebatan seling dan besi hingga terjatuh. Korban tewas di tempat, dia kerja di PT KSB PLTU Keban Agung anak perusahaan SSP, "jelas Ary salah satu saksi mata.

Dijelaskan Ary, beberapa pekerja sendiri sempat hendak ribut dengan seorang pimpinan di sana.

"Memang sempat ada ribut dikit entah apa sebab, usai korban dievakuasi," katanya.