Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Nahas! Pekerja PLTU Keban Agung Alami Kecelakaan Kerja, Tewas di Tempat

Widori Agustino , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |02:01 WIB
Nahas! Pekerja PLTU Keban Agung Alami Kecelakaan Kerja, Tewas di Tempat
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

BATURAJA - Seorang pekerja proyek PLTU Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Ogan Komering Ulu (OKU), alami kecelakaan kerja hingga tewas di tempat, pada Sabtu sore (4/11/2023).

Informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui bernama Dio (19), warga Kabupaten Lampung Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit di Kota Baturaja, namun nyawanya tak terselamatkan.

 BACA JUGA:

"Itu adik saya, dia mengalami kecelakaan kerja," ucap Edi, kakak korban.

Korban sendiri tewas mengenaskan, belum diketahui pasti penyebab korban tewas, namun informasi dari beberapa saksi mata, korban tewas diduga terkena sebatan seling atau besi hingga terjatuh dari ketinggian.

 BACA JUGA:

"Korban ini diduga terkena sebatan seling dan besi hingga terjatuh. Korban tewas di tempat, dia kerja di PT KSB PLTU Keban Agung anak perusahaan SSP, "jelas Ary salah satu saksi mata.

Dijelaskan Ary, beberapa pekerja sendiri sempat hendak ribut dengan seorang pimpinan di sana.

"Memang sempat ada ribut dikit entah apa sebab, usai korban dievakuasi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083661/kecelakaan-yQ5k_large.jpg
Tragis! Abdul Tewas Mengenaskan Usai Kepalanya Terhisap Mesin Pabrik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/510/3072022/kecelakaan-sZmr_large.jpg
Tragis! Dani Tewas Mengenaskan Lehernya Terjepit Lift Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/340/3030713/teknisi-tewas-saat-perbaiki-tower-kantor-desa-di-lombok-timur-32FjYH9QLi.jpg
Teknisi Tewas saat Perbaiki Tower Kantor Desa di Lombok Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025488/pekerja-bangunan-di-gunung-sindur-meninggal-usai-tertimpa-reruntuhan-MNWF0PEyKf.jpeg
Pekerja Bangunan di Gunung Sindur Meninggal Usai Tertimpa Reruntuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/338/3006866/pekerja-lrt-jatuh-dari-atas-stasiun-kuningan-A0e1oYKGOQ.jpg
Pekerja LRT Jatuh dari Atas Stasiun Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/338/2995517/6-fakta-pria-tewas-terkunci-dalam-freezer-mobil-es-krim-di-jakpus-2cRJHhTnhK.jpg
6 Fakta Pria Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Es Krim di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement