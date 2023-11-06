JAKARTA – Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Gaza telah tiba di Bandara El-Arish, Mesir pada Senin, (6/11/2023) pagi, demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI). Bantuan tersebut tiba di Bandara El-Arish sekira pukul 08.00 waktu setempat.
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa setiba di Mesir bantuan kemanusiaan Indonesia itu diserahkan kepada Bulan Sabit Merah untuk kemudian disalurkan ke Gaza.
“Wamenlu Pahala (Mansury) memimpin pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan diserahkan kepada Perwakilan Bulan Sabit Mesir,” jelas Iqbal dalam keterangan kepada media, Senin.