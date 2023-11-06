Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sempat Ditolak Netanyahu, Rencana Presiden Ukraina Zelensky Kunjungi Israel Kembali Terancam Batal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:57 WIB
Sempat Ditolak Netanyahu, Rencana Presiden Ukraina Zelensky Kunjungi Israel Kembali Terancam Batal
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
KYIV - Rencana perjalanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Israel akhir bulan ini mungkin tidak akan terlaksana setelah berita Channel 12 Israel diberi tahu tentang kunjungan tersebut, kata seorang diplomat Ukraina yang tidak disebutkan namanya kepada Times of Israel pada Minggu, (5/11/2023).

“Dia ingin perjalanannya diketahui publik ketika dia menginjakkan kaki di tanah Israel,” kata pejabat itu kepada outlet berita tersebut sebagaimana dilansir RT. Pejabat itu menambahkan bahwa Zelensky “sangat kecewa.”

Pemimpin Ukraina itu diperkirakan akan mengunjungi Israel segera pada minggu depan, Channel 12 melaporkan pada Jumat, (3/11/2023) mengklaim bahwa rencana tersebut sudah berada pada “tahap lanjutan.”

Kunjungan tersebut seharusnya mewakili “sebuah front persatuan Israel, Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat melawan poros Rusia-Iran.” Puncaknya adalah foto yang diambil Zelensky bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog untuk “mengirimkan pesan kepada dunia yang tercerahkan yang sedang diserang, melawan dunia yang kurang tercerahkan, dan menyerang,” menurut jaringan tersebut.

Upaya Zelensky sebelumnya untuk mengunjungi Israel bulan lalu, yang dilaporkan dilakukan beberapa hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, tampaknya ditolak. Netanyahu diduga menjawab, “Sekarang bukan waktunya,” atas permintaan resmi dari Kyiv.

Meskipun sumber-sumber pemerintah Ukraina mengatakan kepada media bahwa perjalanan tersebut dimaksudkan untuk “meningkatkan dukungan internasional terhadap serangan balasan Israel terhadap Hamas di Gaza,” Zelensky telah berjuang untuk mempertahankan perhatian internasional – dan dana bantuan – yang disalurkan ke Ukraina sebelum deklarasi perang Israel.

