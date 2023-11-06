Bupati Halmahera Selatan Meninggal saat Main Bola

TERNATE - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Usman Sidik, meninggal dunia saat bermain sepak bola dalam pembukaan Piala Bupati, Minggu (5/11/2023). Usman Sidik meninggal saat menjalani laga eksibisi dengan tim Persatuan Wartawan Indonesia.

Usman Sidik sempat terjatuh dan tak sadarkan diri. Ia lalu dibawa ke RSU Marabose Halsel. Ia dinyatakan meninggal dunia di RSU, dalam usia 50 tahun.

"Bupati meninggal dunia sekira pukul 18.40 WIT, setelah menjalani perawatan di RSU Marabose usai bermain sepak bola di lapangan Gelora Bahrain Kasuba," kata adik Bupati Halsel, Samsuddin Sidik, melansir Antaranews, Senin (6/11/2023).

Dalam pertandingan sepak bola itu, Usman Sidik menjadi kapten dan memperkuat tim PWI Halsel. Sementara Wakil Bupati Halsel Bassam Kasuba menjadi kapten dari tim Pemkab Halsel dalam laga pembukaan Piala Bupati 2023.

Saat itu, Wabendum DPP PKB itu tiba-tiba jatuh di tengah lapangan dan tak sadarkan diri. Ia kemudian dilarikan ke RS Labuha menggunakan ambulans yang masuk ke tengah lapangan.

(Erha Aprili Ramadhoni)