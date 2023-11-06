Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswi Unair Tewas Bunuh Diri, Polisi Lakukan Penyelidikan

Yoyok Agusta , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:25 WIB
Mahasiswi Unair Tewas Bunuh Diri, Polisi Lakukan Penyelidikan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
SURABAYA - Seorang mahasiswi, kedokteran hewan Universitas Airlangga, Surabaya berinisial BCAH (21) ditemukan tewas di dalam mobil di Kompleks Ruko, di daerah Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu 5 November 2023.

Saat ditemukan, wajah jenazah terbungkus plastik. Diduga, jenazah meninggal, bunuh diri, lantaran menghirup gas helium, dan ditemukan sejumlah surat wasiat, bagi teman dan keluarga.

Warga Kediri, yang tinggal di sebuah apartemen, di kawasan Kota Surabaya meninggal di dalam mobil minibus, dengan plat nomor AG 1484 BY. Saat ditemukan, jenazah sudah kaku. Dimana seluruh wajah, mahasiswi ini, terbungkus plastik, dan terlakban, di bagian leher.

Di bagian kursi samping, polisi menemukan sebuah tabung gas helium, di mana terdapat selang, yang masuk ke dalam kantong plastik, yang membungkus kepala BCAH.

Halaman:
1 2
      
