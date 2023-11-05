Mahasiswi Kedokteran Unair Ditemukan Tewas di Dalam Mobil, Diduga Bunuh Diri dengan Gas Helium

SIDOARJO - Seorang mahasiswi, kedokteran hewan Universitas Airlangga, Surabaya ditemukan tidak bernyawa, di Kompleks Ruko, di daerah Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi (5/11/2023).

Saat ditemukan, wajah jenazah terbungkus plastik. Diduga, jenazah meninggal, bunuh diri, lantaran menghirup gas helium, dan ditemukan sejumlah surat wasiat, bagi teman dan keluarga.

Mahasiswi Universitas Airlangga, Surabaya, jurusan kedokteran hewan, berinisial BCAH, warga Kediri, yang tinggal di sebuah apartemen, di kawasan Kota Surabaya meninggal di dalam mobil minibus, dengan plat nomor AG 1484 BY.

Saat ditemukan, jenazah sudah kaku. Dimana seluruh wajah, mahasiswi, yang masih berusia 21 tahun ini, terbungkus plastik, dan terlakban, di bagian leher.

Di bagian kursi samping, polisi menemukan sebuah tabung gas helium, di mana terdapat selang, yang masuk ke dalam kantong plastik, yang membungkus kepala BCAH.

Dari hasil olah TKP pihak kepolisian, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada tubuh korban.

Diduga, korban meninggal bunuh diri lantaran menghirup gas helium yang sudah ia persiapkan sebelumnya.