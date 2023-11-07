Fatmawati Ternyata Sosok Aktivis Nasyiatul Aisyiah

JAKARTA - Fatmawati merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ke-3 dari presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno

Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari Fatmawati. Dia juga yang menjahit sang saka merah putih pertama Republik Indonesia dengan mesin jahit tangan di ruang tamu rumahnya.

Beliau mendapatkan julukan “Merpati dari Bengkulu” dalam buku Bung Karno Masa Muda terbitan Pustaka Antar Kota pada tahun 1978.

Melansir muhammadiyah.or.id, Senin (27/3/2023) Fatmawati ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui keppres no 118/TH/2000 atas jasanya terhadap revolusi kemerdekaan.

Fatmawati lahir dari keluarga Muhammadiyah di Bengkulu, ayah Fatmawati bernama Hasan Din dan ibunya bernama Siti Jubaidah. Keduanya telah menjabat sebagai konsul Muhammadiyah dan Aisyiah sejak Fatmawati menginjak usia remaja. Selain itu, Ayahnya juga memiliki garis keturunan bangsawan dari Kesultanan Indrapura Mukomuko, Pesisir selatan, Sumatera Barat.

BACA JUGA: Kisah Fatmawati Berurai Air Mata Jahit Bendera Merah Putih

Meskipun saat Fatmawati lahir Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di luar Jawa. Tetapi, antara tahun tersebut hingga 1925 saat kedatangan seorang nasionalis pendiri Sarekat Ambon Alexander Jacob Patty di Bengkulu untuk menjalani masa pembuangannya, ditengarai sebagai tahun berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi pergerakan di Bengkulu.

Dalam biografi Fatmawati, Catatan Kecil Bersama Bung Karno (1985) Muhammadiyah ketika itu langsung memanfaatkan kehadiran AJ Patty untuk turut berkiprah dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah yang segera dianggap pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman.