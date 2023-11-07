Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fatmawati Ternyata Sosok Aktivis Nasyiatul Aisyiah

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:21 WIB
Fatmawati Ternyata Sosok Aktivis Nasyiatul Aisyiah
A
A
A

JAKARTA - Fatmawati merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ke-3 dari presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno

Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari Fatmawati. Dia juga yang menjahit sang saka merah putih pertama Republik Indonesia dengan mesin jahit tangan di ruang tamu rumahnya.

Beliau mendapatkan julukan “Merpati dari Bengkulu” dalam buku Bung Karno Masa Muda terbitan Pustaka Antar Kota pada tahun 1978.

Melansir muhammadiyah.or.id, Senin (27/3/2023) Fatmawati ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui keppres no 118/TH/2000 atas jasanya terhadap revolusi kemerdekaan.

Fatmawati lahir dari keluarga Muhammadiyah di Bengkulu, ayah Fatmawati bernama Hasan Din dan ibunya bernama Siti Jubaidah. Keduanya telah menjabat sebagai konsul Muhammadiyah dan Aisyiah sejak Fatmawati menginjak usia remaja. Selain itu, Ayahnya juga memiliki garis keturunan bangsawan dari Kesultanan Indrapura Mukomuko, Pesisir selatan, Sumatera Barat.

Meskipun saat Fatmawati lahir Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di luar Jawa. Tetapi, antara tahun tersebut hingga 1925 saat kedatangan seorang nasionalis pendiri Sarekat Ambon Alexander Jacob Patty di Bengkulu untuk menjalani masa pembuangannya, ditengarai sebagai tahun berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi pergerakan di Bengkulu.

Dalam biografi Fatmawati, Catatan Kecil Bersama Bung Karno (1985) Muhammadiyah ketika itu langsung memanfaatkan kehadiran AJ Patty untuk turut berkiprah dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah yang segera dianggap pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Soekarno Fatmawati
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182698//soekarno-pXiz_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Soekarno di VISION+, Hidupkan Api Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172671//sakiko-FoDH_large.jpg
Kisah Pilu Istri ke-5 Soekarno Asal Jepang Sakiko Kanase yang Meninggal Karena Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172242//prabowo-rv2i_large.jpg
Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Mirip Orasi Bung Karno yang Guncang Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement