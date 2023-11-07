Gadis Gantung Diri Gegerkan Warga Pringsewu

Wanita bunuh diri di kontrakan gegerkan warga Pringsewu. (Ist)

PRINGSEWU - Seorang perempuan berinisial VN (17) ditemukan tewas gantung diri di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Senin (6/11/2023).

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Maulana Rahmad Al Haqqi mengatakan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui salah satu penghuni rumah kontrakan sekira pukul 05.30 WIB.

Menurut Iptu Maulana, VN diketahui merupakan warga Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu.

"Salah seorang saksi melihat korban dalam posisi tergantung dengan leher terjerat tali tambang warna oranye yang diikatkan di ventilasi atas pintu kamar," ujar Iptu Maulana.

Atas kejadian tersebut, ia melanjutkan, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga memeriksa jasad korban melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Pringsewu.