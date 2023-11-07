5 Fakta Ibu di Gunungkidul Bunuh Anak Keempatnya saat Lahir karena Takut Miskin

Ibu kandung bunuh anak di Gunungkidul (Foto: MPI)

GUNUNGKIDUL - I (39), ibu rumah tangga asal Dusun Tambakrejo Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Gunungkidul, ini berhasil diringkus polisi.

Ibu tersebut merupakan pelaku pembunuhan terhadap anak keempatnya saat baru lahir karena takut miskin.

Okezone merangkum 5 fakta ibu di Gunungkidul bunuh anaknya. Berikut ulasannya:

1. Ibu Buang Mayat Anaknya di Depan Bengkel

I ternyata adalah pelaku pembuangan bayi yang mayatnya ditemukan di depan bengkel warga setempat dalam kondisi sudah meninggal dan mengeluarkan bau.

2. Beredar Kabar Korban Merupakan Hasil Hubungan Gelap dengan Pria Lain

Beredar kabar jika bayi tersebut hasil hubungan gelap dirinya dengan lelaki bukan suaminya. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab perempuan ini melakukan aksi keji terhadap anaknya tersebut.

3. Polisi Ungkap Pelaku Bunuh Anaknya karena Masalah Ekonomi

Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri menuturkan berdasarkan pengakuan pelaku, pelaku tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya karena alasan ekonomi. Pelaku mengaku sudah memiliki 3 orang anak sehingga khawatir anak keempatnya nanti bakal terlantar.

"Sementara alasan pelaku berbuat keji ya karena ekonomi," ungkapnya, Selasa (7/11/2023).