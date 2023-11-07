Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Minta Pemuda Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, Selasa siang menghadiri seminar anak bangsa curhat pemilu pedia yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Di hadapan sekitar 200 orang peserta yang mengikuti seminar anak bangsa curhat pemilu pedia, di Aseec Tower Unair Surabaya, Angela mengajak mahasiswa peduli dengan pembangunan bangsa.

Alasannya, mayoritas dari populasi Indonesia saat ini adalah anak muda, dan cara peduli salah satunya dengan berpartisipasi saat pemilihan umum.

Wamenparekraf angela juga meminta mahasiswa, atau anak muda untuk menggunakan hak pilih, maupun hak suara karena akan menentukan nasib bangsa indonesia ke depan.

"Kita harus sadar bawahka kita adalah mayoritas, jadi kita harus peduli akan pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan mengikuti pemilu, gunakan hak pilihmu," katanya.

Pada kesempatan ini Wamenparekraf Angela yang mengapresiasi seminar tersebut, karena menghadirkan ratusan mahasiswa untuk membahas sejumlah isu menarik, juga mengungkapkan saat ini banyak generasi Z atau gen Z yang tertarik menjadi konten kreator. Saat ini konten kreator memiliki lingkup pasar senilai 7 triliun rupiah, dan diperkirakan akan terus meningkat 5 kali lipat di tahun 2027.

(Khafid Mardiyansyah)