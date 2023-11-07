Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Minta Pemuda Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Yudha Prawira , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:13 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Minta Pemuda Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Wamenparekraf Angela Tanoe di Unair (Foto: MPI/Yudha)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, Selasa siang menghadiri seminar anak bangsa curhat pemilu pedia yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Di hadapan sekitar 200 orang peserta yang mengikuti seminar anak bangsa curhat pemilu pedia, di Aseec Tower Unair Surabaya, Angela mengajak mahasiswa peduli dengan pembangunan bangsa.

Alasannya, mayoritas dari populasi Indonesia saat ini adalah anak muda, dan cara peduli salah satunya dengan berpartisipasi saat pemilihan umum.

Wamenparekraf angela juga meminta mahasiswa, atau anak muda untuk menggunakan hak pilih, maupun hak suara karena akan menentukan nasib bangsa indonesia ke depan.

"Kita harus sadar bawahka kita adalah mayoritas, jadi kita harus peduli akan pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan mengikuti pemilu, gunakan hak pilihmu," katanya.

Pada kesempatan ini Wamenparekraf Angela yang mengapresiasi seminar tersebut, karena menghadirkan ratusan mahasiswa untuk membahas sejumlah isu menarik, juga mengungkapkan saat ini banyak generasi Z atau gen Z yang tertarik menjadi konten kreator. Saat ini konten kreator memiliki lingkup pasar senilai 7 triliun rupiah, dan diperkirakan akan terus meningkat 5 kali lipat di tahun 2027.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184898//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-yZ7E_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184873//angela-4J95_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182377//angela-HqZK_large.jpg
MNC Peduli Dorong UMKM Desa Naik Kelas Lewat Golden Pitch 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182371//angela-5SuK_large.jpg
Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182374//angela-3UX5_large.jpg
UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182372//angela-4YaJ_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Peduli dan MNC Group Dukung UMKM Desa Naik Kelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement