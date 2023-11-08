Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

637 WNA dan 15 Warga Palestina yang Terluka Tinggalkan Gaza Menuju Mesir

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:32 WIB
637 WNA dan 15 Warga Palestina yang Terluka Tinggalkan Gaza Menuju Mesir
637 WNA dan 15 warga Palestina yang terluka tinggalkan Gaza menuju ke Mesir (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Sebanyak 637 warga negara asing (WNA) dievakuasi dari Gaza ke Mesir melalui perbatasan Rafah pada Selasa (7/11/2023).

Hal ini diungkapkan seorang pejabat perbatasan Mesir kepada seorang jurnalis yang bekerja untuk CNN di Rafah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah harian tertinggi sejak evakuasi dimulai pekan lalu. Penyeberangan Rafah telah ditutup sejak perang dimulai bulan lalu, namun dibuka minggu lalu sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Qatar antara Israel, Hamas dan Mesir, melalui koordinasi dengan Amerika Serikat (AS).

Selain itu, 15 warga Palestina yang terluka tiba di Mesir untuk mendapatkan perawatan melalui penyeberangan.

Menurut penghitungan CNN, jumlah total warga Palestina yang terluka parah akibat serangan udara Israel di Gaza yang telah dipindahkan ke Mesir menjadi 116 orang.

Sementara itu, puluhan warga Palestina mengungsi dari Gaza utara dan menuju ke selatan selama empat jam yang diberikan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk perjalanan yang aman pada Selasa (7/11/2023), seperti yang terlihat dalam video dari tempat kejadian, termasuk video yang dipublikasikan oleh IDF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement