Rekaman CCTV Terakhir Mahasiswi Kedokteran Unair Sebelum Ditemukan Tewas di Dalam Mobil

JAKARTA - Aktivitas Caroline Angelica (21), mahasiswi Fakultas Kedokteran Unair, sebelum ditemukan tewas di kawasan apartemen Tambak Oso, Waru, Sidoarjo, Minggu (5/11/2023), terungkap.

Hal itu telihat dari rekaman CCTV yang beredar luas. Rekaman itu berasal dari CCTV yang terpasang di depan kamar Caroline di apartemen yang dihuninya di Jalan Kayoon, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam rekaman terlihat Caroline keluar kamar dengan mengenakan kaos putih, bersandal, dan menenteng sweater biru. Peristiwa itu terekam Sabtu (4/11/2023), pukul 15.00 WIB.

Dari CCTV kedua, yang terpasang di area lift memperlihatkan korban memencet tombol menuju lantai paling bawah. Rekaman memperlihatkan pukul 15.00 WIB.

Lalu, CCTV berikutnya, korban tampak melintas di area basement apartemen menuju ke parkiran mobil. Kamera CCTV terakhir memperlihatkan pintu keluar tempat parkir mobil apartemen.

Terlihat kendaraan korban, Jazz berwarna hitam dengan nomor polisi AG1484BY keluar menuju jalan raya. Korban terlihat hanya sendirian.

Sebelumnya, korban ditemukan di dalam mobil di lahan parkir proyek apartemen di Desa Tambakoso Waru-Sidoarjo. Polisi pun melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi.

Selain menunggu hasil autopsi, Satreskrim Polresta Sidoarjo saat ini telah melakukan uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun dalam tubuh korban. Uji toksikologi ini dilakukan karena diduga kematian korban akibat gas helium yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian.