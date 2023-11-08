Advertisement
HOME NEWS JATIM

Asal Usul Gas Helium yang Tewaskan Mahasiswi Unair Terungkap, Dibeli Korban Secara Online

Pramono Putra , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |09:31 WIB
Asal Usul Gas Helium yang Tewaskan Mahasiswi Unair Terungkap, Dibeli Korban Secara Online
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

SIDOARJO - Upaya mengungkap misteri kematian Mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Bernadette Caroline Angelica (21), yang ditemukan tewas di dalam mobil pribadinya di sebuah proyek apartemen di kawasan Tambakoso Waru, Sidoarjo, mulai mengerucut dan menemui titik terang.

Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo yang bekerjakeras mengungkap misteri itu, Rabu pagi, telah menemukan bukti jika gas helium dan selang yang menjadi penyebab kematian korban ternyata dibeli sendiri oleh korban secara online.

 BACA JUGA:

Bukti ini muncul setelah polisi melakukan pemeriksaan handphone milik korban, yang ditemukan pembicaraan melalui pesan WhatsApp yang dilakukan korban dengan pihak penyedia barang secara online.

Halaman:
1 2
      
