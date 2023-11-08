Asal Usul Gas Helium yang Tewaskan Mahasiswi Unair Terungkap, Dibeli Korban Secara Online

SIDOARJO - Upaya mengungkap misteri kematian Mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Bernadette Caroline Angelica (21), yang ditemukan tewas di dalam mobil pribadinya di sebuah proyek apartemen di kawasan Tambakoso Waru, Sidoarjo, mulai mengerucut dan menemui titik terang.

Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo yang bekerjakeras mengungkap misteri itu, Rabu pagi, telah menemukan bukti jika gas helium dan selang yang menjadi penyebab kematian korban ternyata dibeli sendiri oleh korban secara online.

Bukti ini muncul setelah polisi melakukan pemeriksaan handphone milik korban, yang ditemukan pembicaraan melalui pesan WhatsApp yang dilakukan korban dengan pihak penyedia barang secara online.