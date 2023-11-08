Warga Cinere Depok Ditemukan Tewas Gantung Diri oleh Anaknya Sepulang Sekolah

DEPOK - Pria berinisial AH (36) tewas gantung diri dengan kain yang mengikat di kusen pintu rumah membuat geger warga Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok pada Selasa (7/11/2023).

"Seorang pria berinisial AH (36) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya Jalan Masjid No.80 RT 2 RW 2," tulis laman Instagram @humas_polsekcinere.

Humas Polsek Cinere menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh anak kandungnya sepulang sekolah sekitar pukul 11.00 WIB.

"Ketika masuk ke dalam rumah melihat korban di duga sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi posisi korban tergantung pada kain yang diikat pada bagian kusen pintu ruang tengah," jelasnya.

Selanjutnya, Kapolsek Cinere Kompol Jun Nurhaida bersama Unit Identifikasi Polres Metro Depok segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jun menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan luar tim medis tak ditemukan ada bekas luka kekerasan.

"Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan luar tim medis tidak di temukan adanya bekas luka akibat kekerasan, pada alat kelamin korban di temukan sperma dan kotoran yang keluar dari lubang anus," ujarnya.