3 Fakta Kasus Mesin ATM di Belitung Timur Jadi Percobaan Pembobolan OTK

MESIN Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kelapa Kampit, Belitung Timur, menjadi korban percobaan pembobolan oleh orang tidak dikenal (OTK), pada Selasa 7 November 2023.

Akibatnya, mesin ATM tersebut mengalami rusak berat. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sejumlah Kerusakan Terjadi

Kerusakan terjadi mulai dari mesin ATM keluar dari ruangan, hingga kaca sebagai dinding ruangan ATM pecah.

Polisi pun masih mendalami kronologi peristiwa yang membuat masyarakat Kelapa Kampit heboh ini.

2. Polisi Gelar Rekontruksi

Sejak pagi di tempat kejadian perkara sudah ramai dipadati oleh masyarakat yang penasaran, dan menyaksikan proses rekontruksi yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Fatah Meilana.

"Kami menindaklanjuti kejadian yang di ATM di Kecamatan Kelapa Kampit. Pada prinsipnya kami melakukan olah TKP terlebih dahulu," ujar Fatah, Selasa (7/11/2023).