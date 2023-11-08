Pembunuhan Wanita Cantik di Rumah Mewah, Jasad Korban Ditutupi Sarung





PASURUAN - Seorang ibu rumah tangga Bernama Endah, ditemukan tewas mengenaskan oleh suaminya di sebuah rumah mewah di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan sebab-sebab kematian korban. Dugaan kuat, korban dibunuh orang dekatnya karena terdapat luka dan jasad korban tertutup sarung.

Saat ditemukan, posisi korban terlentang di dalam kamar mandi dengan luka lembam di wajah dan tengkuk belakang.

Menurut saksi mata, orang yang kali pertama menemukan korban yakni suaminya yang baru pulang dari kerja pabrik sepon dengan mengendarai minibus.

“Awalnya dikira istrinya terpeleset usai terjatuh di lantai kamar mandi, di dalam rumahnya,”ujar Dayat tetangga korban di lokasi, Rabu (8/11/2023).

Namun, karena kematiannya tak wajar, akhirnya dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polsek setempat.