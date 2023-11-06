Penampakan Ayah dan Anak, Pelaku Pembunuhan Sadis di Muarojambi

MUAROJAMBI - Zainudin (70) dan Zulfahmi (46) ayah dan anak pembunuh sadis terhadap Sahroni alias Roni (45) warga Desa Muhajirin, Kabupaten Muarojambi, Jambi pada Sabtu 4 November 2023 lalu tidak berkutik saat digelandang tim Opsnal Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko).

Keduanya harus menggunakan kaos warna oranye dan tangan diborgol dan dikawal petugas bersenjata lengkap. Menurut Kapolsek Jaluko, AKP Ojak Sitanggang, kejadian tersebut dilatarbelakangi motif dendam dan asmara.

Pasalnya, istri yang masih sah dari pelaku sering ketahuan berjalan berkali-kali bersama korban.

"Bermula dari rasa dendam. Diduga antara korban dan pelaku menjalin hubungan asmara dengan istri Zulfahmi," ungkapnya, Senin (6/11/2023).

Ini diketahui pelaku, setelah beberapa kali korban dan istri pelaku sering ketemu jalan bareng. Keterangan dari tersangka, saat itu masih menjadi istri sah Zulfahmi.

"Motifnya karena adanya rasa dendam dan cemburu," tegasnya.

"Korban Syahroni ini sering membonceng istri korban yang telah berpisah atau tidak tinggal serumah lagi. Padahal secara hukum, status istri masih sah dengan pelaku Zulfahmi karena belum mengurus perceraian," ujar Kapolsek.

Berbekal dendam kesumat karena pernah ditantang korban dan rasa cemburu istrinya dibawa korban, selanjutnya Zulfahmi mengajak ayahnya untuk melakukan pembunuhan.