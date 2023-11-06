Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penampakan Ayah dan Anak, Pelaku Pembunuhan Sadis di Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:09 WIB
Penampakan Ayah dan Anak, Pelaku Pembunuhan Sadis di Muarojambi
Pelaku pembunuhan di Muarojambi (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Zainudin (70) dan Zulfahmi (46) ayah dan anak pembunuh sadis terhadap Sahroni alias Roni (45) warga Desa Muhajirin, Kabupaten Muarojambi, Jambi pada Sabtu 4 November 2023 lalu tidak berkutik saat digelandang tim Opsnal Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko).

Keduanya harus menggunakan kaos warna oranye dan tangan diborgol dan dikawal petugas bersenjata lengkap. Menurut Kapolsek Jaluko, AKP Ojak Sitanggang, kejadian tersebut dilatarbelakangi motif dendam dan asmara.

Pasalnya, istri yang masih sah dari pelaku sering ketahuan berjalan berkali-kali bersama korban.

"Bermula dari rasa dendam. Diduga antara korban dan pelaku menjalin hubungan asmara dengan istri Zulfahmi," ungkapnya, Senin (6/11/2023).

Ini diketahui pelaku, setelah beberapa kali korban dan istri pelaku sering ketemu jalan bareng. Keterangan dari tersangka, saat itu masih menjadi istri sah Zulfahmi.

"Motifnya karena adanya rasa dendam dan cemburu," tegasnya.

"Korban Syahroni ini sering membonceng istri korban yang telah berpisah atau tidak tinggal serumah lagi. Padahal secara hukum, status istri masih sah dengan pelaku Zulfahmi karena belum mengurus perceraian," ujar Kapolsek.

Berbekal dendam kesumat karena pernah ditantang korban dan rasa cemburu istrinya dibawa korban, selanjutnya Zulfahmi mengajak ayahnya untuk melakukan pembunuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement