HOME NEWS JATIM

Tragis! Pesilat Muda Tewas Ditendang Guru Silat saat Latih Tanding di Gresik

Agus Ismanto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:18 WIB
Tragis! Pesilat Muda Tewas Ditendang Guru Silat saat Latih Tanding di Gresik
Jenazah pesilat muda tewas ditendang pelatih saat latih tanding. (Foto: Agus Ismanto)
A
A
A

GRESIK - Seorang pesilat asal Lamongan, Jawa Timur tewas saat menjalani latih tanding (sabung) dengan seorang gurunya di Gresik. Korban meninggal dunia diduga akibat terkena tendangan di bagian dada kirinya saat menjalani latih tanding.

Jenazah korban RNH (17) dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk menjalani autopsi. Setelahnya, jenasah pesilat itu langsung dibawa ke rumah korban di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk dimakamkan.

 BACA JUGA:

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Aldhino Prima Wirdhan mengatakan, dari hasil autopsi, tidak ditemukan adanya trauma fatal pada tubuh korban. Namun, terdapat luka memar di dada bagian kiri diduga akibat terkena tendangan saat menjalani latih tanding dengan pelatihnya.

“Kami tengah mendalami kasusnya dengan meminta keterangan sebanyak 6 orang saksi di antaranya pesilat, pelatih dan juga wasit saat latih tanding,” ucap AKP Aldhino, dikutip Rabu (8/11/2023).

AKP Aldhino menambahkan, polisi juga meminta keterangan pihak keluarga/ untuk mengetahui riwayat kesehatan dan mengetahui penyakit yang diderita korban. Sementara di tubuh korban terdapat memar di dada kiri diduga terkena tendangan saat latih tanding.

Adapun peristiwa tewasnya pesilat RNH terjadi saat menjalani latihan rutin di belakang sekolah di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik pada Senin 6 November 2023 malam, pukul 23.00 WIB.

Usai berlatih fisik, pelatih melanjutkan dengan kegiatan latih tanding antar teman seperguruan. Sebelumnya, pelatih memastikan kondisi kesehatan masing-masing siswa yang mengikuti latih tanding.

Halaman:
1 2
      
