Pesilat di Gresik Tewas Usai Ditendang Pelatih, Begini Kronologinya!

GRESIK - Pesilat asal Lamongan, RNH (17), tewas saat berlatih tanding dengan pelatihnya di Gresik, Jawa Timur (Jatim). Kala itu korban tak punya tandem latihan sehingga adu tanding dengan pelatihnya.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Aldhino Prima Wirdhan, mengatakan tidak ditemukan trauma fatal pada tubuh korban berdasarkan hasil autopsi. Namun, ditemukan luka memar pada dada kiri jasad korban.

"Terdapat memar di dada kiri korban diduga terkena tendangan saat latih tanding dengan gurunya," ujar Aldhino, Senin (6/11/2023).

Atas kasus tersebut, polisi pun melakukan pendalaman dengan memeriksa sebanyak enam saksi, di antaranya rekan korban sesama pesilat, pelatih, dan wasit tanding.

Polisi juga meminta keterangan pihak keluarga untuk mengetahui riwayat kesehatan dan penyakit yang diderita korban.

Berdasarkan keterangan yang didapat, RNH tewas saat menjalani latihan di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Senin (6/11/2023) sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum tewas, dia menjalani latihan tanding dengan pelatihnya.