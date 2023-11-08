Mayat Dilakban di Sukabumi Ternyata Driver Taksi Online Depok yang Hilang

SUKABUMI - Korban S, laki-laki paruh baya yang ditemukan tewas dengan terbelit lakban di dalam kendaraan yang terparkir di minimarket, merupakan driver taksi online yang bertempat tinggal di Depok. Korban diduga tewas ketika mengantarkan penumpang dari Depok menuju Sukabumi.

Sepupu korban, RK (24) saat ditemui di Instalasi Pemulasaraan Jenazah RSUD R Syamsudin SH mengatakan, sejak hari Selasa (7/11/2023) kemarin, korban sudah hilang kontak dengan pihak keluarga. Sebelumnya korban sempat menghubungi keluarga pada Senin (6/11/2023).

"Untuk kronologi kejadian, saya juga kurang jelas dari mana kemananya, tapi yang jelas dari (keterangan) anaknya sendiri, terakhir anaknya ketemu almarhum itu dari hari Sabtu (4/11/2023) kemarin. Kemudian besoknya sudah nggak ada kontak lagi," ujar RK kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Setelah itu, lanjut RK, pada Senin (6/11/2023) sore sekitar pukul 18.00 WIB, korban sempat menghubungi anaknya dan mengatakan, bahwa dirinya mendapat order langganan. Lalu pada Selasa (7/11/2023), korban sudah hilang kontak tidak ada komunikasi dengan keluarga dan anaknya.

Saat hilang kontak, ujar RK, istri korban sempat menghubungi ke nomor handphone korban, namun tidak diangkat. Lalu kemudian pihak keluarga mencoba menghubungi nomor kantor taksi online tempat korban bekerja, menghubungi temen-temennya, dan semua tidak tahu dimana korban berada.

Tidak lama setelah itu, pada Selasa (7/11/2023) malam tepatnya sekira pukul 23.00 WIB ada informasi keberadaan korban. RK sendiri mengetahui kejadian tersebut, pada Rabu (8/11/2023) pagi sekira pukul 06.00 WIB dari group WhatsApp keluarga.

"Informasinya, ada laporan dari masyarakat ke call center polisi dan ternyata setelah diselidiki sinkron-lah datanya ternyata bener itu adalah keluarga kami. Korban ini, sudah lama jadi seorang driver Grab Car. Aslinya orang Wonogiri dan tinggalnya itu di Depok di Kalimulya," ujar RK.