TNI AU Miliki Rudal Canggih Rusia Vympel R-73, Begini Spesifikasi Lengkapnya

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) memiliki senjata canggih buatan Rusia. Senjata itu adalah Rudal Vympel R-73, yang telah mendapatkan pemutakhiran teknologi dari versi sebelumnya.

Rudal Vympel R-73 telah teruji sejak era Perang Dingin dan terus mengalami pengembangan. Rudal ini turut digunakan Rusia dalam operasi di Ukraina.

BACA JUGA:

Spesifikasi rudal Vympel R-73 atau AA-11 Archer dalam kode NATO setara dengan Sidewinder andalan Amerika Serikat. Berikut spesifikasi Rudal Vympel R-73:

1. Dilengkapi teknologi terkini

Rudal R-73 dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih dan terkini. Rudal ini beroperasi dengan mengincar panas dari target yang disasar lewat sensor infra merah yang dimilikinya.

Tak hanya itu, rudal R-73 juga dapat dioperasikan dalam segala kondisi cuaca dan anti jamming. Dilansir dari laman resmi TNI AU, sama dengan AIM-9X Sidewinder, R-73 dapat diintegrasikan dengan helm pilot, memungkinkan pilot membidik sasarannya dengan hanya melihatnya saja.

2. Spesifikasi Rudal Vympel R-73

R-73 ditenagai oleh mesin roket berbahan bakar padat (solid fuel rocket engine). Memiliki sirip kontrol dan stabilizer di belakang sayap, memudahkan R-73 untuk bermanuver.

Rudal canggih ini juga dilengkapi thrust-vectoring yang memungkinkannya untuk melakukan manuver paling ekstrem. R-73 yang saat ini diproduksi oleh Tbilisi Aircraft Manufacturing dapat menguber sasaran hingga kecepatan 2.5 Mach.

Dari berat totalnya yang 105 Kg, 7,4 Kg di dalamnya berupa hulu ledak. Ada beberapa tipe R-73 dengan jangkauan tembak yang berbeda-beda. Untuk tipe R-73E daya jangkaunya mencapai 20 km, R-73M1 (30 Km), dan R-73M2 (40 Km).