Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terseret Arus Sungai Cicatih, Pegawai Restoran Ditemukan 3 Meter di Dalam Air

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:49 WIB
Terseret Arus Sungai Cicatih, Pegawai Restoran Ditemukan 3 Meter di Dalam Air
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SUKABUMI - Seorang remaja tewas terseret arus Sungai Cicatih, Desa Pamuyuran, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (8/11/2023). Korban merupakan seorang pegawai rumah makan yang sedang istirahat dengan berenang bersama teman-temannya.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan, korban bernama Muh Ikbal (16) seorang karyawan dari Restoran Bambu Kuning. Setelah melakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis (9/11/2023) sekitar pukul 09.50 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

 BACA JUGA:

"Korban ditemukan setelah terdeteksi objek oleh Aqua Eye pada kedalaman 3 meter, kemudian tim SAR gabungan mencurigai objek tersebut adalah korban dan mulai melakukan proses penyelaman di titik tersebut," ujar Suryo kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Suryo mengatakan, setelah dilakukan penyelaman, korban berhasil dievakuasi oleh tim penyelam dari tim SAR gabungan, kemudian jasad korban dievakuasi menuju RSUD Sekarwangi Sukabumi untuk dilakukan visum dan pemeriksaan.

 BACA JUGA:

"Pencarian lanjutan yang dimulai pagi tadi, dengan membagi menjadi tiga area. Tim pertama melakukan upaya pencarian menggunakan rafting boat di sepanjang aliran sungai Cicatih hingga radius 5 kilometer dari lokasi kejadian," ujar Suryo.

Lalu tim kedua, lanjut Suryo, melakukan pencarian dengan menyisir jalur darat secara visual di sepanjang bantaran sungai Cicatih hingga radius kilometer dari lokasi kejadian. Dan tim ketiga melakukan upaya pencarian menggunakan Aqua Eye di sekitar lokasi kejadian untuk mendeteksi objek di bawah permukaan air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement