Terseret Arus Sungai Cicatih, Pegawai Restoran Ditemukan 3 Meter di Dalam Air

SUKABUMI - Seorang remaja tewas terseret arus Sungai Cicatih, Desa Pamuyuran, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (8/11/2023). Korban merupakan seorang pegawai rumah makan yang sedang istirahat dengan berenang bersama teman-temannya.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan, korban bernama Muh Ikbal (16) seorang karyawan dari Restoran Bambu Kuning. Setelah melakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis (9/11/2023) sekitar pukul 09.50 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban ditemukan setelah terdeteksi objek oleh Aqua Eye pada kedalaman 3 meter, kemudian tim SAR gabungan mencurigai objek tersebut adalah korban dan mulai melakukan proses penyelaman di titik tersebut," ujar Suryo kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Suryo mengatakan, setelah dilakukan penyelaman, korban berhasil dievakuasi oleh tim penyelam dari tim SAR gabungan, kemudian jasad korban dievakuasi menuju RSUD Sekarwangi Sukabumi untuk dilakukan visum dan pemeriksaan.

"Pencarian lanjutan yang dimulai pagi tadi, dengan membagi menjadi tiga area. Tim pertama melakukan upaya pencarian menggunakan rafting boat di sepanjang aliran sungai Cicatih hingga radius 5 kilometer dari lokasi kejadian," ujar Suryo.

Lalu tim kedua, lanjut Suryo, melakukan pencarian dengan menyisir jalur darat secara visual di sepanjang bantaran sungai Cicatih hingga radius kilometer dari lokasi kejadian. Dan tim ketiga melakukan upaya pencarian menggunakan Aqua Eye di sekitar lokasi kejadian untuk mendeteksi objek di bawah permukaan air.