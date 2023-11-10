Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ciptakan Lingkungan Bersih, Pegadaian Beri Penghargaan Untuk Bank Sampah Binaan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:19 WIB
Ciptakan Lingkungan Bersih, Pegadaian Beri Penghargaan Untuk Bank Sampah Binaan
Pegadaian berikan penghargaan untuk bank sampah binaan terbaik se-Indonesia (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Padang- Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia, PT Pegadaian berikan penghargaan kepada pemenang kompetisi bank sampah terbaiknya pada malam penganugerahan yang menjadi acara puncak rangkaian kegiatan Gathering Bank Sampah Binaan Pegadaian 2023 se-Indonesia di Kota Padang, pada Rabu (08/11/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Walikota Padang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian BUMN selaku stakeholder, serta Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan, Eka Pebriansyah yang mewakili manajemen PT Pegadaian. Dalam sambutannya, Eka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengelola Bank Sampah serta stakeholder yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung terciptanya green environmental di Indonesia, bersama Pegadaian.

“Pegadaian berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan hijau di Indonesia, melalui berbagai program yang ada. Bahkan Pegadaian juga memiliki program The Gade Clean dan Gold, dimana masyarakat dapat menukar sampah yang dianggap tidak berharga menjadi saldo tabungan emas yang bernilai. Kami berharap kompetisi bank sampah ini dapat menjadi stimulus bagi Bank Sampah untuk berbenah menjadi lebih baik lagi. Terima Kasih atas kontribusi seluruh pihak yang telah berdampingan bersama Pegadaian, mudah-mudahan sinergi ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua," ujar Eka

Seluruh penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan kepada para pemenang, serta Gubernur, KLHK dan KBUMN. Adapun Bank Sampah yang berhasil meraih penghargaan, antara lain:

-Kategori Tata Kelola Bank Sampah Induk

1.BS Dewi Shita

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185178//djki_suarakan_pengaturan_tata_kelola_royalti_digital-jIfr_large.jpg
Indonesia Suarakan Pengaturan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement