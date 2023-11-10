Ciptakan Lingkungan Bersih, Pegadaian Beri Penghargaan Untuk Bank Sampah Binaan

Padang- Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia, PT Pegadaian berikan penghargaan kepada pemenang kompetisi bank sampah terbaiknya pada malam penganugerahan yang menjadi acara puncak rangkaian kegiatan Gathering Bank Sampah Binaan Pegadaian 2023 se-Indonesia di Kota Padang, pada Rabu (08/11/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Walikota Padang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian BUMN selaku stakeholder, serta Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan, Eka Pebriansyah yang mewakili manajemen PT Pegadaian. Dalam sambutannya, Eka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengelola Bank Sampah serta stakeholder yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung terciptanya green environmental di Indonesia, bersama Pegadaian.

“Pegadaian berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan hijau di Indonesia, melalui berbagai program yang ada. Bahkan Pegadaian juga memiliki program The Gade Clean dan Gold, dimana masyarakat dapat menukar sampah yang dianggap tidak berharga menjadi saldo tabungan emas yang bernilai. Kami berharap kompetisi bank sampah ini dapat menjadi stimulus bagi Bank Sampah untuk berbenah menjadi lebih baik lagi. Terima Kasih atas kontribusi seluruh pihak yang telah berdampingan bersama Pegadaian, mudah-mudahan sinergi ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua," ujar Eka

Seluruh penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan kepada para pemenang, serta Gubernur, KLHK dan KBUMN. Adapun Bank Sampah yang berhasil meraih penghargaan, antara lain:

-Kategori Tata Kelola Bank Sampah Induk

1.BS Dewi Shita