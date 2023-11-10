Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

PLN Bakal Pasok Listrik Hijau untuk PTPN III dan Alfamidi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:26 WIB
PLN Bakal Pasok Listrik Hijau untuk PTPN III dan Alfamidi
Penandatanganan MoU antara PLN dan PTPN III untuk penyediaan tenaga listrik dalam upaya terbentuknya sistem EBT. (Foto: dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) bakal memasok listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi). Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga pihak di Jakarta pada Rabu (8/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang diwakili oleh Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan, kolaborasi penyediaan listrik bersih untuk PTPN III dan Alfamidi merupakan salah satu upaya PLN untuk mengakselerasi transisi energi. Hal ini sekaligus mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060.

"Sekarang energi hijau sudah merupakan kebutuhan atau kewajiban kita semua yang harus kita mulai dari sekarang. Tentunya ini bukan karena tuntutan dari stakeholder kita, tapi lebih kepada bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang masih bisa menikmati udara yang bersih dan hijau," ujar Edi.

Dirinya menjelaskan, kerja sama PLN dengan PTPN III meliputi penyediaan tenaga listrik untuk pabrik kelapa sawit, penyediaan Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung program Environmental, Social, and Governance (ESG) PTPN III, dan pelaksanaan knowledge sharing serta capacity building dalam penggunaan energi baru terbarukan.

Adapun dengan Alfamidi, PLN akan bekerja sama dalam penyediaan tenaga listrik untuk tempat kegiatan usaha Alfamidi, voucher kemitraan, penyediaan PLTS Atap dan pemanfaatan aset lahan dan gedung, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan SPKLU dan SPBKLU.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III, Mahmudi menjelaskan, kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk semakin meningkatkan pemanfaatan energi hijau.

Lebih khusus, suplai listrik hijau PLN akan sangat mendukung operasional PTPN III yang mengelola lahan perkebunan seluas 1,2 juta hektare dan menjadi backbone kelapa sawit nasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185351//direktur_utama_pnm_arief_mulyadi-Ovls_large.jpeg
PNM Raih Dua Apresiasi Bergengsi Berkat Komitmen Pemberdayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement