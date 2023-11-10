Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berdiri Sejak 2015, Ini Biaya Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:30 WIB
JAKARTA Rumah Sakit Indonesia adalah sebuah rumah sakit yang didanai oleh masyarakat Indonesia dibangun pada 2011. Rumah sakit tersebut resmi dibuka di jalur Gaza pada 2015, setelah melalui proses pembangunan selama lima tahun.

Rumah sakit ini dibangun di atas lahan 16.000 m2 yang dihibahkan oleh pemerintah Gaza tepat di atas bukit dekat Jabaliya, kamp pengungsi terbesar di Gaza. Memiliki fasilitas 300 tempat tidur bangsal, empat ruang operasi yang lengkap dan unit perawatan intensif dengan 10 tempat tidur, rumah sakit ini merupakan fasilitas medis terbesar di Gaza utara, dilansir dari Hospi Medica.

Selain itu, rumah sakit ini juga menyediakan perawatan umum dan spesialis abdomen dan juga menjadi rumah sakit satu-satunya di Gaza yang menawarkan fasilitas pemindaian tomografi terkomputerisasi atau CT Scan.

Dibangun dengan memakan biaya Rp136 miliar yang didanai langsung oleh masyarakat Indonesia melalui Medical Emergency Rescue Committee (MER-C Jakarta, Indonesia), rumah sakit Indonesia yang berbentuk segi delapan dengan tiga lantai ini akan menggantikan rumah sakit Kamal Adwan yang telah ditutup untuk proses renovasi.

(Rahman Asmardika)

      
