HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Terbentuknya IDF, Pasukan Pertahanan Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:01 WIB
Sejarah Terbentuknya IDF, Pasukan Pertahanan Israel
Foto: Reuters.
HAIFA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF), atau Tzahal dalam bahasa Ibrani, merupakan kekuatan militer nasional Negara Israel, terdiri dari tiga cabang layanan, yaitu Angkatan Darat Israel, Angkatan Udara Israel, dan Angkatan Laut Israel.

IDF, sebagai satu-satunya sayap militer aparatur keamanan Israel, dipimpin oleh Kepala Staf Umum di bawah Menteri Pertahanan Israel.

IDF memulai operasinya sebagai militer wajib militer dengan merekrut anggota awal dari paramiliter Yishuv yang sudah ada, termasuk Haganah, Irgun, dan Lehi.

Dengan bergantung pada unit cadangan untuk sebagian besar kekuatan infanterinya, IDF dapat dikarakterisasi lebih tepat sebagai milisi warga yang didukung oleh korps perwira karier dan wajib militer yang aktif berdinas.

Organisasi ini muncul segera setelah Deklarasi Kemerdekaan Israel dan terlibat dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan Israel.

Meskipun awalnya beroperasi di tiga front utama melawan negara-negara tetangga, yaitu Lebanon dan Suriah di utara, Yordania dan Irak di timur, serta Mesir di selatan, IDF telah mengalihkan fokusnya ke Lebanon selatan dan Wilayah Palestina sejak perjanjian damai dengan Mesir pada tahun 1979 dan perjanjian damai dengan Yordania pada 1994.

Dilansir dari beberapa sumber, sejarah pembentukan IDF dapat ditelusuri kembali ke organisasi paramiliter Yahudi di Yishuv Baru, dimulai dengan periode Aliyah Kedua (1904-1914).

Organisasi pertama yang muncul adalah Bar-Giora, didirikan pada September 1907, yang kemudian diubah menjadi Hashomer pada April 1909.

Hashomer beroperasi hingga 1920 ketika Mandat Inggris atas Palestina terbentuk. Hashomer, awalnya merupakan organisasi elitis dengan cakupan yang terbatas, diciptakan terutama untuk melindungi dari geng kriminal yang berusaha mencuri properti.

      
