Video Medsos Tunjukkan Orang-Orang Terluka Usai Serangan di Klinik Rawat Jalan RS al-Shifa Gaza

GAZA - Beberapa video di media sosial (medsos) menunjukkan orang-orang terluka di tempat yang disebut sebagai klinik rawat jalan rumah sakit (RS) al-Shifa di Kota Gaza.

Tidak jelas apa yang menimpa rumah sakit tersebut, namun video menunjukkan orang-orang yang terluka tergeletak di lantai klinik luar ruangan. Saksi mata dalam video tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi di daerah tersebut. CNN tidak dapat memverifikasi bahwa itu adalah serangan dan telah menghubungi Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Banyak warga Gaza yang berlindung di rumah sakit al-Shifa. IDF mengklaim bahwa Hamas bersembunyi di terowongan di bawah rumah sakit. CNN tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.

“Ini adalah ruang tunggu yang dilapisi lembaran logam bergelombang tempat para pengungsi berlindung,” kata direktur rumah sakit al-Shifa, Medhat Abbas, kepada CNN.

IDF dan Hamas telah melaporkan pertempuran darat di berbagai wilayah di Gaza utara.