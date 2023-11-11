Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Setujui Vaksin Chikungunya Pertama di Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:08 WIB
AS Setujui Vaksin Chikungunya Pertama di Dunia
AS setujui vaksin chikungunya pertama di dunia (Foto: Zee News)
A
A
A

NEW YORK - Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) atau FDA telah menyetujui vaksin chikungunya yang pertama di dunia, yang dianggap sebagai ancaman kesehatan global yang sedang berkembang.

Penyakit yang ditularkan nyamuk ini menyebabkan demam dan nyeri sendi serta bisa berakibat fatal bagi bayi baru lahir.

Persetujuan FDA diharapkan dapat mempercepat peluncuran vaksin secara global.

FDA pada Jumat (10/11/2023) mengatakan vaksin bernama Ixchiq telah disetujui untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan berisiko tinggi tertular penyakit tersebut. Vaksin ini dikembangkan oleh Valneva Eropa dan akan diberikan dalam satu kesempatan.

“Infeksi virus chikungunya dapat menyebabkan penyakit parah dan masalah kesehatan berkepanjangan, terutama bagi orang lanjut usia dan individu dengan kondisi medis yang mendasarinya,” kata pejabat senior FDA Peter Marks, dikutip BBC.

Pada tahun ini, sekitar 440.000 kasus chikungunya, termasuk 350 kematian, telah dilaporkan pada September lalu.

Saat ini belum ada obat khusus untuk mengatasi chikungunya. Amerika Selatan dan Asia Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak tahun ini.

FDA mengatakan setidaknya lima juta kasus chikungunya telah dilaporkan sejak 2008. Gejala lainnya termasuk ruam, sakit kepala, dan nyeri otot. Nyeri sendi bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/24/519/2383345/chikungunya-mewabah-di-kota-mojokerto-belasan-warga-lumpuh-mendadak-ySArDebn66.jpg
Chikungunya Mewabah di Kota Mojokerto, Belasan Warga Lumpuh Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/14/338/2168437/ratusan-warga-tangsel-terserang-gejala-chikungunya-pemkot-belum-tetapkan-klb-CjGdZuwZQa.jpg
Ratusan Warga Tangsel Terserang Gejala Chikungunya, Pemkot Belum Tetapkan KLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/12/525/2078272/dinkes-jabar-cari-tahu-penyebab-warga-bogor-terserang-virus-chikungunya-B7A8OYZReW.jpg
Dinkes Jabar Cari Tahu Penyebab Warga Bogor Terserang Virus Chikungunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/08/338/2076284/puluhan-warga-bogor-terserang-virus-chikungunya-hingga-tak-bisa-berjalan-3ip9PPTpF5.jpg
Puluhan Warga Bogor Terserang Virus Chikungunya hingga Tak Bisa Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/09/519/1284125/puluhan-warga-diserang-chikungunya-pemerintah-belum-keluarkan-status-klb-LNl407fAVi.gif
Puluhan Warga Diserang Chikungunya, Pemerintah Belum Keluarkan Status KLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/07/519/1283244/diserang-chikungunya-puluhan-warga-lumpuh-mendadak-4SVNfE9EBD.png
Diserang Chikungunya, Puluhan Warga Lumpuh Mendadak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement