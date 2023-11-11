AS Setujui Vaksin Chikungunya Pertama di Dunia

NEW YORK - Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) atau FDA telah menyetujui vaksin chikungunya yang pertama di dunia, yang dianggap sebagai ancaman kesehatan global yang sedang berkembang.

Penyakit yang ditularkan nyamuk ini menyebabkan demam dan nyeri sendi serta bisa berakibat fatal bagi bayi baru lahir.

Persetujuan FDA diharapkan dapat mempercepat peluncuran vaksin secara global.

FDA pada Jumat (10/11/2023) mengatakan vaksin bernama Ixchiq telah disetujui untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan berisiko tinggi tertular penyakit tersebut. Vaksin ini dikembangkan oleh Valneva Eropa dan akan diberikan dalam satu kesempatan.

“Infeksi virus chikungunya dapat menyebabkan penyakit parah dan masalah kesehatan berkepanjangan, terutama bagi orang lanjut usia dan individu dengan kondisi medis yang mendasarinya,” kata pejabat senior FDA Peter Marks, dikutip BBC.

Pada tahun ini, sekitar 440.000 kasus chikungunya, termasuk 350 kematian, telah dilaporkan pada September lalu.

Saat ini belum ada obat khusus untuk mengatasi chikungunya. Amerika Selatan dan Asia Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak tahun ini.

FDA mengatakan setidaknya lima juta kasus chikungunya telah dilaporkan sejak 2008. Gejala lainnya termasuk ruam, sakit kepala, dan nyeri otot. Nyeri sendi bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.