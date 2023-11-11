Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan Magnitudo 3,9 Guncang Samosir

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan M3,9 mengguncang Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu (11/11/2023) pagi.

Gempa yang berpusat di darat tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 08.16 WIB. Adapun, kedalaman gempa hanya berjarak 2 kilometer.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 10 kilometer tenggara Kabupaten Samosir.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.9, 11-Nov-23 08:16:02 WIB, Lok:2.53 LU, 98.71 BT (Pusat gempa berada di darat 10 Km Tenggara Samosir), Kedlmn:2 Km Dirasakan (MMI) III Samosir #BMKG," dikutip dari akun media sosial (medsos) X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, gempa dangkal tersebut dirasakan oleh warga di Kabupaten Samosir dengan skala MMI III. Warga Kabupaten Samosir diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Fahmi Firdaus )