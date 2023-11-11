Gempa Dangkal M 3,9 Guncang Samosir, Ini Analisis BMKG

SAMOSIR - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 3,9, mengguncang Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Sabtu 11 November 2023. Gempa dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada Segmen Lokal.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Deli Serdang Sumut, Agus Riyanto mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M3,9.

"Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.53° Lintang Utara (LU) dan 98.71° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 10 kilometer Tenggara Samosir Sumut di kedalaman 2 kilometer," Agus Riyanto kepada Okezone, Sabtu (11/11/2023).

Agus Riyanto menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen lokal.

"Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Kabupaten Samosir dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.