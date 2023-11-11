Tanimbar Maluku Diguncang Sejumlah Gempa, Terbesar dengan Magnitudo 6,2

JAKARTA - Sejumlah gempa mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Sabtu (11/11/2023) dini hari.

Gempa dengan kekuatan magnitudo terbesar terjadi pada pukul 03.45 WIB dengan 6,2 magnitudo. Lokasi gempa berada titik koordinat 6.10 Lintang Selatan dan 130,06 Bujur Timur.

Memiliki kedalaman 10 kilometer gempa tersebut berada 249 Kilometer sisi Barat Laut dari Kepulauan Tanimbar.

Gempa berikutnya terjadi Pukul 04.06 WIB dengan kekuatan 5,2 magnitudo. Lokasi gempa berada titik koordinat 6.10 Lintang Selatan dan 129,91 Bujur Timur.

Memiliki kedalaman 10 kilometer gempa tersebut berada 259 Kilometer sisi Barat Laut dari Kepulauan Tanimbar.

Gempa susulan terjadi Pukul 04.13 WIB dengan kekuatan 5,3 magnitudo. Lokasi gempa berada titik koordinat 6,09 Lintang Selatan dan 130,03 Bujur Timur.

Memiliki kedalaman 10 kilometer gempa tersebut berada 252 Kilometer sisi Barat Laut dari Kepulauan Tanimbar.