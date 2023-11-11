Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,3 mengguncang Maluku Tenggara Barat, sekira pukul 02.53 WIB, Sabtu (11/11/2023).

"Gempa Mag:4.3, 11-Nov-2023 02:53:52WIB, Lok:6.11LS, 129.95BT (255 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada akun Twitternya seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)