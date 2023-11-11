Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Tenggara Barat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:33 WIB
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Tenggara Barat
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,3 mengguncang Maluku Tenggara Barat, sekira pukul 02.53 WIB, Sabtu (11/11/2023).

"Gempa Mag:4.3, 11-Nov-2023 02:53:52WIB, Lok:6.11LS, 129.95BT (255 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada akun Twitternya seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179/gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185135/gempa-B5ji_large.jpg
Gempa Dahsyat M5,5 di Bangladesh: 8 Orang Tewas dan Ratusan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748/gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731/gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263/teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement