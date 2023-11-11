Kronologi Pejalan Kaki Tewas Usai Tertabrak 3 Kendaraan di Sukabumi

SUKABUMI - Kanit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, Ipda Ade Hariswanto menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yang menewaskan AS (55) warga Cibeureumhilir.

Ade mengatakan, kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika korban hendak menyebrang jalan dari arah markas Kodim 0607 menuju arah Klinik Pratama. Secara tiba-tiba datang kendaraan mobil Toyota Agya warna merah bernomor polisi F 1581 WW dari arah Kota Sukabumi menunju Sukaraja.

"Diduga, penyebab utamanya pengendara Agya yang kurang hati-hati mengendarakan kendaraannya, tidak memberikan prioritas pada pengguna jalan khususnya penyeberang jalan sehingga pada saat menyebrang korban itu teserempet Agya, kemudian terpelanting," ujar Ade kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (11/11/2023).

Lebih lanjut Ade mengatakan, dan pada saat bersamaan dari arah Sukaraja datang kendaraan sepeda motor. Korban yang sempat sempoyongan kemudian tertabrak sepeda motor. Usai tertabrak motor, korban lalu masuk ke kolong angkot yang berasal dari arah yang sama dengan sepeda motor.

"Korban sempat berada di bawah kolong kendaraan, posisinya memang seperti itu tapi angkot sudah memperlambat laju kendaraan karena pengemudi angkot pun sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut," ujar Ade.

"Kondisi korban kemudian langsung dinyatakan meninggal dunia di tempat karena mengalami luka fatal di bagian kepala. Setelah kami cek, luka yang dialami korban yaitu mengalami pecah kepala, tempurung kepala sebelah kiri, terus pergelangan tangan sebelah kiri patah," ujar Ade.