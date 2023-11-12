Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Istrinya Digoda, Suami Cemburu Habisi Nyawa Tukang Sayur dengan 18 Tusukan

Andreas Affandi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |01:00 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
LAMPUNG - Dipicu cemburu buta, seorang pria di Kabupaten Pesawaran, Lampung dengan sadis menghabisi nyawa pedagang sayur di Pasar Sukaraja, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung.

Pelaku menghabisi nyawa korban dengan 18 luka tikaman di sekujur tubuhnya karena sakit hati melihat korban menggoda istrinya saat sedang berjualan makanan di pasar.

Detik-detik aksi sadis pelaku yang diketahui bernama Frimansyah (38), warga Desa Sukaraja, Gedong Tataan, Pesawaran ini sempat terekam video amatir warga.

Pelaku secara membabi buta menghabisi nyawa korban Aan Suhendar (45) dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan korban seketika tewas di lokasi kejadian. Korban tewas dengan 18 luka tikaman di sekujur tubuhnya.

Aparat kepolisian dari Polsek Gedong Tataan dibackup Satreskrim Polres Pesawaran kemudian bergerak cepat memburu pelaku dan berhasil menangkap pelaku dua jam pasca terjadinya peristiwa pembunuhan.

Pelaku Firman berhasil diamankan polisi saat hendak berupaya kabur di wilayah perladangan di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban.

